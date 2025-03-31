  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Надо понимать обстоятельства и быть реалистами": Пушич высказался о чемпионской гонке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Надо понимать обстоятельства и быть реалистами": Пушич высказался о чемпионской гонке

Премьер-лига

Времени остается все меньше

"Надо понимать обстоятельства и быть реалистами": Пушич высказался о чемпионской гонке

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу над "Оболонью" (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.

"Первую половину встречи провели лучше, чем вторую. Нам удалось победить, но матч был сложным, как и в целом этот сезон. Чувствовалась усталость игроков, которые были в сборных, поэтому темп немного подсел. Уверен, дальше мы сможем улучшать игру. Крыськив травмирован, но вскоре вернется, Судаков был уставшим, поэтому шанс получил Бондаренко, на которого я рассчитываю. Достойный матч, мы заслужили три очка”.

Читайте также"Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги

"Мои слова о том, что "Шахтер" не борется за титул? Я не помню, что я такое говорил... Шучу, конечно. Мы просто должны быть реалистами. Согласен с тем, что все закончено только тогда, когда все закончено. Мы просто были разочарованы, когда не могли забить. Конечно, пропасть между нами и "Динамо" сохраняется. Мы будем бороться, а вы сами решайте, была это шутка или нет.

"Шахтер" – это команда, которая всегда борется за первое место. И моя ментальность – бороться за чемпионство. Но все же иногда нужно понимать обстоятельства и быть реалистами", – сказал Пушич.

В настоящее время "горняки" занимают третье место в таблице. Расстояние от "Динамо" составляет 10 очков, однако у "оранжево-черных" матч в запасе.

По теме
yellow-arrow
Пидгурский: Реализовать свои возможности нам не удалось, а Динамо село в оборону
yellow-arrow
Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
yellow-arrow
Ашур: Мотивация не повторять подобные аномалии как с Вересом была у всех. Позиционно мы упускали много моментов
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости