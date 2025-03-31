"Надо понимать обстоятельства и быть реалистами": Пушич высказался о чемпионской гонке

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу над "Оболонью" (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.

"Первую половину встречи провели лучше, чем вторую. Нам удалось победить, но матч был сложным, как и в целом этот сезон. Чувствовалась усталость игроков, которые были в сборных, поэтому темп немного подсел. Уверен, дальше мы сможем улучшать игру. Крыськив травмирован, но вскоре вернется, Судаков был уставшим, поэтому шанс получил Бондаренко, на которого я рассчитываю. Достойный матч, мы заслужили три очка”.

"Мои слова о том, что "Шахтер" не борется за титул? Я не помню, что я такое говорил... Шучу, конечно. Мы просто должны быть реалистами. Согласен с тем, что все закончено только тогда, когда все закончено. Мы просто были разочарованы, когда не могли забить. Конечно, пропасть между нами и "Динамо" сохраняется. Мы будем бороться, а вы сами решайте, была это шутка или нет.

"Шахтер" – это команда, которая всегда борется за первое место. И моя ментальность – бороться за чемпионство. Но все же иногда нужно понимать обстоятельства и быть реалистами", – сказал Пушич.