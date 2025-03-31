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Александрия установила клубный рекорд по количеству очков и побед в одном сезоне УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Историческая кампания для горожан

Александрия установила клубный рекорд по количеству очков и побед в одном сезоне УПЛ

Олександрія

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Подопечные Ротаня в 22-м туре чемпионата Украины одолели "Левый Берег" (1:0). "Желто-зелено-черные" набрали 50 очков и оформили 15 викторий – это рекордные показатели клуба в элитном дивизионе.

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В сезоне 2018/19 коллектив из Кировоградской области завершил выступление в первенстве на 3 месте (49 пунктов, 14 побед). В следующем розыгрыше показатели "Александрии" были аналогичные, но этого уже хватило лишь для 5-й позиции. В обеих упомянутых кампаниях "горожане" провели по 32 поединка.

"Желто-зелено-черные" выступают в Премьер-лиге без перерыва с сезона 2015/16, а до этого играли в элите в турнирах 2001/02, 2002/03 и 2011/12.

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ФК Александрия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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