Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буяльский – о юбилейной игре в клубе: Хотелось бы и 600, и 700 матчей, но посмотрим, как будет
Полузащитник оформил два результативных действия в памятном поединке в карьере
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Автор ассиста и гола в матче с "Рухом" (0:2) капитан "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от игры.
"Не считаю себя героем, вся команда сыграла хорошо. Некоторые ребята готовились больше, те, кто ездил в сборные – меньше. Но то, что обсуждали на теории, старались выполнять. Не все удавалось, но есть к чему стремиться.
Каждый момент на поле нужно делать с головой и думать, зачем ты это делаешь. Всегда хочется поскорее забить. Это придает команде уверенность, а сопернику, наоборот, нервозность. Потому эти голы сыграли нам на руку. Мы знали ответственность, нужно было поздравить Николая Михайленко и его семью, так что ничего чрезвычайного не сделали”.
"Во втором тайме поле стало намного хуже – в тех моментах, где отдавали передачу в ноги, отскакивал мяч, неправильные решения принимали. Также появилась нервозность, начали выбивать мяч, а впереди цепляться нам тяжело – наверное, один Ярмоленко может, поскольку ему антропометрические данные позволяют.
Я себя никогда не оцениваю, для этого есть журналисты и эксперты. Моя задача – выходить на поле и помогать команде. Конечно, хотелось бы и 600, и 700 матчей, но посмотрим, как уже будет. Главное – ставить перед собой максимальную цель и отталкиваться уже от нее”, – убежден футболист.
Виталий дебютировал в "Динамо" в УПЛ 2012/13.
Популярное сейчас
- Яремчук оформляет дубль в ворота Панатинаикоса
- Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде
- Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Разрушить гегемонию грандов. Почему УПЛ только выиграет от чемпионства Александрии
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы