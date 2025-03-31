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Буяльский – о юбилейной игре в клубе: Хотелось бы и 600, и 700 матчей, но посмотрим, как будет

Премьер-лига

Полузащитник оформил два результативных действия в памятном поединке в карьере

Буяльский – о юбилейной игре в клубе: Хотелось бы и 600, и 700 матчей, но посмотрим, как будет

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Автор ассиста и гола в матче с "Рухом" (0:2) капитан "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от игры.

"Не считаю себя героем, вся команда сыграла хорошо. Некоторые ребята готовились больше, те, кто ездил в сборные – меньше. Но то, что обсуждали на теории, старались выполнять. Не все удавалось, но есть к чему стремиться.

Каждый момент на поле нужно делать с головой и думать, зачем ты это делаешь. Всегда хочется поскорее забить. Это придает команде уверенность, а сопернику, наоборот, нервозность. Потому эти голы сыграли нам на руку. Мы знали ответственность, нужно было поздравить Николая Михайленко и его семью, так что ничего чрезвычайного не сделали”.

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"Во втором тайме поле стало намного хуже – в тех моментах, где отдавали передачу в ноги, отскакивал мяч, неправильные решения принимали. Также появилась нервозность, начали выбивать мяч, а впереди цепляться нам тяжело – наверное, один Ярмоленко может, поскольку ему антропометрические данные позволяют.

Я себя никогда не оцениваю, для этого есть журналисты и эксперты. Моя задача – выходить на поле и помогать команде. Конечно, хотелось бы и 600, и 700 матчей, но посмотрим, как уже будет. Главное – ставить перед собой максимальную цель и отталкиваться уже от нее”, – убежден футболист.

Виталий дебютировал в "Динамо" в УПЛ 2012/13.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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