Буяльский – о юбилейной игре в клубе: Хотелось бы и 600, и 700 матчей, но посмотрим, как будет

Автор ассиста и гола в матче с "Рухом" (0:2) капитан "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от игры.

"Не считаю себя героем, вся команда сыграла хорошо. Некоторые ребята готовились больше, те, кто ездил в сборные – меньше. Но то, что обсуждали на теории, старались выполнять. Не все удавалось, но есть к чему стремиться.

Каждый момент на поле нужно делать с головой и думать, зачем ты это делаешь. Всегда хочется поскорее забить. Это придает команде уверенность, а сопернику, наоборот, нервозность. Потому эти голы сыграли нам на руку. Мы знали ответственность, нужно было поздравить Николая Михайленко и его семью, так что ничего чрезвычайного не сделали”.