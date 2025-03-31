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Колос оформил седьмую разгромную победу в УПЛ, в шести из которых команду тренировал Костышин
Руслан Владимирович на своем месте
ФК Рух
"Хлеборобы" удачно использовали паузу на матчи сборных. После обновления чемпионата коллектив из Ковалевки шокировал в столице "Зарю" (3:0). Это седьмая разгромная виктория клуба из Киевской области в элитном дивизионе и шестая – под руководством Костышина.
Крупнейшие победы "Колоса" в УПЛ
- 07.12.2019 Колос 4:0 Днепр-1;
- 25.07.2020 Колос 4:1 Днепр-1;
- 12.09.2020 Колос 4:0 Львов;
- 14.03.2021 Мариуполь 1:4 Колос;
- 24.04.2021 Колос 3:0 Ворскла;
- 09.04.2023 Колос 3:0 Металлист 1925;
- 30.03.2025 Заря 0:3 Колос.
7 апреля "хлеборобы" будут принимать "Рух".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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