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Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3
Ковалевка празднует
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Довольно неожиданный счет был зафиксирован в матче 22-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимала "Колос". Именно луганчане были фаворитами матча, но все закончилось их разгромом. От таких перформансов "Колоса" уже отвыкли, однако Руслан Костышин напомнил всем о себе. Это его стиль.
На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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