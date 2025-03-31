Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3

Довольно неожиданный счет был зафиксирован в матче 22-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимала "Колос". Именно луганчане были фаворитами матча, но все закончилось их разгромом. От таких перформансов "Колоса" уже отвыкли, однако Руслан Костышин напомнил всем о себе. Это его стиль.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея