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Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3

Премьер-лига

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Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Довольно неожиданный счет был зафиксирован в матче 22-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимала "Колос". Именно луганчане были фаворитами матча, но все закончилось их разгромом. От таких перформансов "Колоса" уже отвыкли, однако Руслан Костышин напомнил всем о себе. Это его стиль.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 1Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 2Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 3Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 4Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 5Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 6Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 7Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 8Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 9Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 10Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 1Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 2Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 3Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 4Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 5Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 6Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 7Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 8Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 9Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 10Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 1Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 2Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 3Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 4Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 5Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 6Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 7Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 8Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 9Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 10Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 1Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 2Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 3Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 4Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 5Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 6Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 7Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 8Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 9Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 10Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 1Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 2Неожиданный разгром, или Костышин-стайл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Колос 0:3 - фото 3
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