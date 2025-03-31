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Лупашко рассказал о выборе пенальтиста и почему после голов Карпат звучат разные песни
Тренер ответил на вопросы журналистов
fckarpaty.org.ua
Владислав Лупашко пообщался с прессой после разгрома "Черноморца".
"Сколько пенальти в этом сезоне Невес реализовал? У нас есть штатный пенальтист. В этом аспекте все должно быть четко. Но если вы спросили, то соответственно вас затронула эта тема. Свои моменты он должен искать в игре. Игорь Невес помог своему другу оформить хет-трик. Бруниньо влюбил в себя болельщиков.
Эта победа свидетельствует о нашей работе. Мы много работали. Это совокупность факторов, которые должны действовать синхронно. О травмированных игроках пока говорить рано. Сейчас они заканчивают реабилитацию, а после этого мы будем оценивать их состояние".
[Почему после голов Бруниньо и Костенко звучали разные песни] "В течение недели у нас появилась такая идея, которая должна мотивировать игроков. Мы должны привлекать внимание болельщиков. Первоначально нам нужно сосредотачиваться на игре, однако такие моменты также важны. Теперь вам интересно, какая музыка будет у Бабогло, Подлепенца, Невеса…
Мы хотим делать для наших фанатов шоу. Нам важно делать наших болельщиков счастливыми. Сейчас у нас было достаточно времени на подготовку, поэтому мы стремились показать максимум. Даже после второго гола мы бежали вперед и хотели большего", – заявил тренер.
"Львы" набрали 32 балла.
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