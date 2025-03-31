Лупашко рассказал о выборе пенальтиста и почему после голов Карпат звучат разные песни

Владислав Лупашко пообщался с прессой после разгрома "Черноморца".

"Сколько пенальти в этом сезоне Невес реализовал? У нас есть штатный пенальтист. В этом аспекте все должно быть четко. Но если вы спросили, то соответственно вас затронула эта тема. Свои моменты он должен искать в игре. Игорь Невес помог своему другу оформить хет-трик. Бруниньо влюбил в себя болельщиков.

Эта победа свидетельствует о нашей работе. Мы много работали. Это совокупность факторов, которые должны действовать синхронно. О травмированных игроках пока говорить рано. Сейчас они заканчивают реабилитацию, а после этого мы будем оценивать их состояние".