Михайленко: Хоть пять матчей играть против одного соперника - Динамо должно пять раз победить

Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко коротко прокомментировал победу над "Рухом" в 22-м туре УПЛ (2:0).

- Очень уверенная победа, особенно на фоне того, что в первом круге обыграть "Рух" не удалось. Насколько удалось реабилитироваться после той потери?

- Мы стараемся выигрывать каждую игру, неважно, как мы играли до того. Двигаемся вперед, надо жить сегодняшним днем, потому что без сегодня не будет завтра.

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- Забив первый мяч, команда тебя поздравила с рождением сына...

- Очень благодарен каждому партнеру, потому что это было неожиданностью для меня, мы не договаривались заранее. Думаю, все мои родные, жена, родители оценили это.

- Через несколько дней будет еще одна встреча с "Рухом", теперь уже в Кубке Украины. Интересный опыт или, наоборот, хочется играть с другими соперниками?

- Нет особой разницы. Повторюсь, мы хотим побеждать в каждой игре, и неважно, хоть пять матчей играть против одного и того же соперника - мы должны пять раз победить. Поэтому будем настраиваться только на победу и стремиться показать хорошую игру, - приводит слова Михайленко клубная пресс-служба.