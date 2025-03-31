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Защитник Левого Берега: Будем анализировать ошибки и готовиться к игре с Динамо

Премьер-лига

"Аисты" минимально уступили "Александрии"

Защитник Левого Берега: Будем анализировать ошибки и готовиться к игре с Динамо

Фото: ФК Лівий Берег

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Защитник "Левого Берега" Олег Соколов прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в матче 22-го тура УПЛ.

"Была равная игра, но соперник воспользовался своим шансом и победил. Понимали, против кого играем, но нам было интересно противостоять такому сопернику. Старались играть в свой футбол, но, к сожалению, не все получилось порадовать болельщиков результатом.

Обидно, что пропустили после стандарта, ведь немало времени на тренировках этому уделяли. Будем анализировать собственные ошибки и готовиться к игре с "Динамо", - отметил Соколов.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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