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Защитник Левого Берега: Будем анализировать ошибки и готовиться к игре с Динамо
"Аисты" минимально уступили "Александрии"
Фото: ФК Лівий Берег
Защитник "Левого Берега" Олег Соколов прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в матче 22-го тура УПЛ.
"Была равная игра, но соперник воспользовался своим шансом и победил. Понимали, против кого играем, но нам было интересно противостоять такому сопернику. Старались играть в свой футбол, но, к сожалению, не все получилось порадовать болельщиков результатом.
Обидно, что пропустили после стандарта, ведь немало времени на тренировках этому уделяли. Будем анализировать собственные ошибки и готовиться к игре с "Динамо", - отметил Соколов.
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