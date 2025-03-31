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"У этого человека вообще нет ничего святого". Реакция экс-игрока Ингульца на слова Поворознюка
Футболист ответил на обвинения Поворознюка
Скриншот: YouTube
Бывший капитан "Ингульца", а ныне игрок "Кудровки" Александр Козак прокомментировал недавнее интервью президента петровского клуба Александра Поворознюка.
- Александр, Поворознюк заявил, что не сдавал Шершня в ТЦК, а сказал, чтобы вы пошли и стали на учет в военкомат, потому что находились в розыске. Как можете это прокомментировать?
- Я смотрел его интервью и могу сказать, что это было просто 10 минут лжи. Мне трудно комментировать эту клевету на футболистов, которые много помогли его команде. У этого человека вообще нет ничего святого.
Никто из нас в розыске не был. Мы с самого начала говорили Поворознюку, чтобы он помог нам с бронированием, а он палец о палец не ударил.
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- Также Поворознюк сказал, что "Ингулец" не поехал на сборы в Турцию из-за того, что вы, Шершень, Козыренко, Мельничук и Петько находились в розыске?
- Полный бред. Как он вообще может такое говорить? На тот момент мы уже в одностороннем порядке разорвали контракты с "Ингульцом". Чудак сам себе противоречит.
- Получается, что на Шершня он реально вызвал наряд ТЦК?
- Конечно. У Шершня даже есть аудиозапись, которая подтверждает, что Григорович врет в своем последнем интервью, - сказал Козак для Sport-express.ua.
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