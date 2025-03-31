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Третьяков: Во время паузы у Колоса было два выходных дня
Хавбек ковалевцев прокомментировал победу над "Зарей"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Колоса" Максим Третьяков прокомментировал разгромное поражение над "Зарей" (3:0) в матче 22-го тура УПЛ.
— Максим, нынешняя весна для твоей команды началась с четырех поражений подряд. Это сильно давило на игроков?
— Очень давила на нас эта серия. Это проявлялось на каждой тренировке, и в каждой игре. Атмосфера была непростой.
— Есть какие-то причины такого неудовлетворительного результата весной?
— Причины есть. Мы сейчас интенсивней работаем при новом тренерском штабе. Для футболистов тяжело находиться в такой ситуации. Стараемся в тренировочном процессе улучшать нашу игру.
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— Во время международной паузы вы тренировались дважды в день?
— Не всегда, но иногда дважды в день мы занимались на нашей базе. Наш новый тренерский проводил и заезд на базу, были многочисленные теоретические занятия.
— У "Шахтера", к примеру, было 10 выходных дней…
— У нас было всего два выходных дня. Считаю, новому тренерскому штабу нужно было использовать такой перерыв в чемпионате, чтобы показать свое видение футбола.
— Какой-то тимбилдинг был во время этой паузы?
— Да, все футболисты, тренерский штаб и руководство клуба встретились в ресторане. Я, к сожалению, там не присутствовал – отравился. Все пообщались.
— "Колос" уже второй раз в сезоне обыгрывает луганскую "Зарю". В матче первого круга все решил твой точный удар. Луганчане – ваши клиенты?
— На мой взгляд, весной "Заря" играет сильнее, чем осенью. Многие матчи этой команды я видел. Они прибавили. Так сложилась эта игра, что мы неплохо выглядели. Не все получалось, но была целостность. Да еще и Тронтель у соперника был удален в первом тайме.
— Это удаление было закономерно?
— Я не вблизи был в этом моменте. Вроде бы была прямая нога. Посмотрю дома этот эпизод.
— Что кушал в последние дни защитник Цуриков, забивая два мяча?
— Я Цуру знаю достаточно давно. Я с ним в "Александрии" еще играл. Тогда, так получилось, я с ним боролся за право быть лучшим бомбардиром "Александрии". Бороться с ним нелегко, я скажу. Андрей хорошо подключается к атакам, чувствует момент, может все классно исполнить. Такие голы не случайность. Второй забитый им мяч сегодня – таких он уже забил в УПЛ штук пять. В позапрошлом сезоне он подобным образом забил "Шахтеру" на "Арене-Львов".
— После второго гола Цурикова ты понял, что победа от вас уже никуда не денется?
— Да. Самое важное, что мы не опустились в оборону, а продолжали давить на противника, использовали прессинг на чужой половине поля. Важно было не дать уверенность сопернику. Да и штанги мы все пооббивали на стадионе.
— Сейчас все довольны?
— Конечно. В раздевалку, после матча президент клуба Андрей Засуха не заходил, но заходили его помощники. Они поздравили нас. Теперь мы будем готовиться к домашней игре с "Рухом". Потом нас ждет игра с "Левым Берегом". Они наши конкуренты в таблице. Каждая игра важна и мы хотим выйти из этого пике.
— В последнее время настроение у болельщиков "Колоса" было плохое…
— Безусловно. Так было и в минувшем сезоне. Все хотят побеждать. Никто не хочет играть в стыковых матчах. Мы будем стараться побеждать, - сказал Третьяков.
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