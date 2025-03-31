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Козак - об обвинениях Поворознюка: Не знаю, что надо употреблять, чтобы такое придумать
Александр Козак назвал ложью слова Поворознюка о деньгах и измене
Фото: ФК Інгулець
Бывший капитан "Ингульца" Александр Козак опроверг обвинения Александра Поворознюка в измене своей жены и просьбе денег, назвав их ложью.
- Также Поворознюк говорил, что вы попросили у него 10 тысяч долларов на подарок жене, которая якобы вас изменила. Это правда?
- Я не знаю, что я ему сделал, что он уже на святое посягает - на семью. Это полная клевета с его стороны. Этого не было! Я не знаю, что надо употреблять, чтобы такое придумать.
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- То есть, вы к нему не ходили просить деньги?
- Конечно, нет. Как вы себе это представляете? Думаете, футболист пойдет к президенту, если у него какие-то проблемы в личной жизни и попросит денег на кольцо? Это просто бред. У него [Поворознюка] было время, и он напридумывал такие истории о нас.
- Он говорил в этом интервью, что дал вам 400 тысяч гривен и попросил их вернуть, когда вы уходили из "Ингульца".
- Я не знаю, почему он так мало сказал, мог бы и большую сумму придумать. Он постоянно говорил неправду на протяжении этого интервью. Я никогда у него не брал таких денег.
- Поворознюк говорил, что Шершень привез ему 200 тысяч гривен и он подписал ему открепительную.
- Не знаю, может, у них были какие-то договоренности и за 200 тысяч он его отпустил, - сказал Козак.
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