  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев: Борьба за чемпионство? Александрия рядом, но нужно смотреть на себя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев: Борьба за чемпионство? Александрия рядом, но нужно смотреть на себя

Премьер-лига

Хавбек "Динамо" отметил важность победы команды над "Рухом"

Кабаев: Борьба за чемпионство? Александрия рядом, но нужно смотреть на себя

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Легко никогда не бывает. У "Руха" хорошая команда. Там много молодых ребят, которые много бегают. Они не боятся играть в футбол, накрывают один в один. За это им респект. Но у нас свои задачи. Мы много потеряли в предыдущих турах. Против "Руха" выходили голодными до футбола. В первом тайме было наслаждение от игры, все супер. Во втором немного успокоились. Хотелось забивать еще, но где-то помешали психологические моменты, где-то тяжелое поле. Впереди еще кубковый матч. Возможно, в голове сидят мысли, что нужно поберечь силы на него.

Борьба за чемпионство? "Александрия" совсем рядом. Они стабильно играют и показывают хороший футбол. Не хочу обижать "Александрию" или "Шахтер", но нужно смотреть на себя. Это такое приятное давление. Я впервые в жизни могу выиграть чемпионство. Но впереди еще много туров, не хочется забегать наперед. Мне 29 лет. Я уже ездил в сборную. Но именно, что только ездил. Хочется там закрепиться. Хочется больше играть в Лиге чемпионов и чтобы у "Динамо" было не две звезды, а три", - сказал Кабаев.

Читайте такжеУПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс
По теме
yellow-arrow
"Там играет Супер Иван". Хавбек Шахтера - о предстоящем матче с Александрией
yellow-arrow
Козак - об обвинениях Поворознюка: Не знаю, что надо употреблять, чтобы такое придумать
yellow-arrow
Третьяков: Во время паузы у Колоса было два выходных дня
Динамо (Киев) Рух (Львов) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости