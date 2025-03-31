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Кабаев: Борьба за чемпионство? Александрия рядом, но нужно смотреть на себя
Хавбек "Динамо" отметил важность победы команды над "Рухом"
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.
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"Легко никогда не бывает. У "Руха" хорошая команда. Там много молодых ребят, которые много бегают. Они не боятся играть в футбол, накрывают один в один. За это им респект. Но у нас свои задачи. Мы много потеряли в предыдущих турах. Против "Руха" выходили голодными до футбола. В первом тайме было наслаждение от игры, все супер. Во втором немного успокоились. Хотелось забивать еще, но где-то помешали психологические моменты, где-то тяжелое поле. Впереди еще кубковый матч. Возможно, в голове сидят мысли, что нужно поберечь силы на него.
Борьба за чемпионство? "Александрия" совсем рядом. Они стабильно играют и показывают хороший футбол. Не хочу обижать "Александрию" или "Шахтер", но нужно смотреть на себя. Это такое приятное давление. Я впервые в жизни могу выиграть чемпионство. Но впереди еще много туров, не хочется забегать наперед. Мне 29 лет. Я уже ездил в сборную. Но именно, что только ездил. Хочется там закрепиться. Хочется больше играть в Лиге чемпионов и чтобы у "Динамо" было не две звезды, а три", - сказал Кабаев.
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