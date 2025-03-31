"Там играет Супер Иван". Хавбек Шахтера - о предстоящем матче с Александрией

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями после победы над "Оболонью" (2:0) в 22-м туре УПЛ.

— Артем, почему столь трудным оказался матч против "Оболони"?

— Как всегда с "Оболонью" на выезде матчи складываются сложно.

— Газон был не лучшего качества?

— Как всегда.

— Все знают, что Марино Пушич дал игрокам вашей команды 10 выходных в международную паузу. У вас было время отдохнуть?

— Отдохнули – душой и телом (смеется).

— Смотрим в турнирную таблицу, а там "Шахтер" находится на третьем месте. Болельщики вашей команды не привыкли там видеть "Шахтер"…

— И мы не привыкли. Сейчас у нас очень трудная ситуация и мы хотим из нее выйти. В поединке с "Оболонью", самым главным было добиться победы. Нам нужно было выйти на победный путь.

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– Ты согласишься с мнением, что первый тайм горнякам удался больше, чем тайм второй?

— Да, соглашусь. 1:0 мы выигрывали – и это психология. Все понимали цену этой победы. Тут все наложилось – игры сборных, гостевая встреча с "Оболонью". Мы очень счастливы, что победили в этой игре.

— Все лидеры в чемпионате Украины не побеждают легко. Этому есть объяснение?

— Да, так и есть. Каждая команда может потерять очки в любой встрече. Грань между минимальной победой и потерей очков – минимальна.

— Впереди у "Шахтера" выездной кубковый матч против "Александрии", уже в ближайшую среду. Чего там ожидать от вашей команды?

— Там будет мега трудно. Там играет Супер Иван и там нам будет супер трудно (улыбается), - резюмировал Бондаренко.