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Ориховский: Новый тренерский штаб Колоса видит футбол по-своему
Хавбек "Колоса" дал комментарий после победы над "Зарей"
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Полузащитник "Колоса" Павел Ориховский поделился эмоцими от победы над "Зарей" (3:0) в матче 22-го тура УПЛ.
— Весной нынешнего года "Колос" очков в УПЛ еще не набирал. Поэтому настроение у вас было не самым лучшим?
— Конечно, этот факт давил на нас. Любой негативный результат не придает настроения любой футбольной команде.
— Что поменял в команде новый главный тренер Руслан Костышин?
— Все поменялось у нас. Сейчас в "Колосе" новый тренерский штаб, который по-своему видит футбол. Мы выполняем иные задания на футбольном поле. Есть свои нюансы.
— По игре с "Зарей" показалось, что буквально с первой минуты ваша команда стала диктовать свои условия на футбольном поле. Согласен?
— Нам некуда отступать. Я рад, что вышел наконец-то в стартовом составе. И я, и все мои партнеры старались выполнять установку тренерского штаба.
— Ты доволен своей игрой сегодня?
— Да. И результат хороший, и игра неплохая в нашем исполнении. "Колос" был единым коллективом.
— Как бы охарактеризовал игру вашего бомбардира Андрея Цурикова?
— Он молодец, подключается к атакам всегда. Думаю, что в "Колосе" любой центральный защитник может забить гол.
— Шансы есть у "Колоса" спастись от вылета?
— Конечно, есть. Мы много работаем на тренировках. Впереди еще много матчей в УПЛ.
— Как ты считаешь, какой счет в поединке "Заря" – "Колос" был бы наиболее справедливым?
— У нас было много моментов для взятия чужих ворот. Вообще обычно счет на табло отражает ход развития событий на футбольном поле. Хотя мы знаем много примеров, когда команда хорошо играет и проигрывает.
— Эта игра лучшая для "Колоса" в сезоне 2024-2025?
— Посмотрим, что будет в будущем. Возможно, наша лучшая игра еще впереди, - сказал Ориховский.
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