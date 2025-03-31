Ориховский: Новый тренерский штаб Колоса видит футбол по-своему

Полузащитник "Колоса" Павел Ориховский поделился эмоцими от победы над "Зарей" (3:0) в матче 22-го тура УПЛ.

— Весной нынешнего года "Колос" очков в УПЛ еще не набирал. Поэтому настроение у вас было не самым лучшим?

— Конечно, этот факт давил на нас. Любой негативный результат не придает настроения любой футбольной команде.

— Что поменял в команде новый главный тренер Руслан Костышин?

— Все поменялось у нас. Сейчас в "Колосе" новый тренерский штаб, который по-своему видит футбол. Мы выполняем иные задания на футбольном поле. Есть свои нюансы.

— По игре с "Зарей" показалось, что буквально с первой минуты ваша команда стала диктовать свои условия на футбольном поле. Согласен?

— Нам некуда отступать. Я рад, что вышел наконец-то в стартовом составе. И я, и все мои партнеры старались выполнять установку тренерского штаба.

— Ты доволен своей игрой сегодня?

— Да. И результат хороший, и игра неплохая в нашем исполнении. "Колос" был единым коллективом.

— Как бы охарактеризовал игру вашего бомбардира Андрея Цурикова?

— Он молодец, подключается к атакам всегда. Думаю, что в "Колосе" любой центральный защитник может забить гол.

— Шансы есть у "Колоса" спастись от вылета?

— Конечно, есть. Мы много работаем на тренировках. Впереди еще много матчей в УПЛ.

— Как ты считаешь, какой счет в поединке "Заря" – "Колос" был бы наиболее справедливым?

— У нас было много моментов для взятия чужих ворот. Вообще обычно счет на табло отражает ход развития событий на футбольном поле. Хотя мы знаем много примеров, когда команда хорошо играет и проигрывает.

— Эта игра лучшая для "Колоса" в сезоне 2024-2025?

— Посмотрим, что будет в будущем. Возможно, наша лучшая игра еще впереди, - сказал Ориховский.