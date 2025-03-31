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Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Черноморец
Первую часть сезона он провел в аренде в "Заре"
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Потенциальным новичком команды "Черноморца" является 23-летний атакующий полузащитник Викентий Волошин. Об этом пишет Sport.ua.
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В осенней части сезона 2024/25 Волошин выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", однако участвовал лишь в трех поединках, в двух из которых выходил на замену. В общей сложности он отыграл всего 102 минуты.
До луганского клуба Волошин защищал цвета "Александрии", черниговской "Десны" и киевского "Динамо" U-19, воспитанником клубной академии которого он является.
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