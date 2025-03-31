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Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
Горняки компенсировали полтавчанам расторжение аренды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
20-летний полузащитник "Шахтера" Антон Глущенко, который отметился дебютным голом за "горняков" в матче против "Оболони" (2:0), мог провести старт сезон по-другому.
Футболист в прошлом году играл за "Ворсклу" на правах аренды и должен был оставаться в полтавском клубе до конца 2024 года. Однако "Шахтер" принял решение вернуть Глущенко раньше и досрочно расторг аренду летом 2024 года.
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, в качестве компенсации за расторжение арендного контракта донецкий клуб выплатил "Ворскле" 50 тысяч долларов, что принесло полтавчанам дополнительный доход.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
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