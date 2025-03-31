Филипп Будковский: Провалили игру против Колоса

Нападающий луганской "Зари" Филипп Будковский прокомментировал поражение его команды в матче против "Колоса" (0:3).

"В перерыве в раздевалке был разговор на повышенных тонах. Мы остались в меньшинстве, поэтому понимали, что многое у нас не получится, но на второй тайм надо было выходить и биться. По моему мнению, нам не хватило характера, поэтому будем разговаривать с ребятами, потому что так играть нельзя. Мы все провалили эту игру. После удаления нам забили первый гол еще в первом тайме, а потом еще два во втором. Опустили голову, и ничего не смогли сделать.

По моему мнению, никто не дает первую желтую карточку уже на второй минуте матча. Я считаю, что первой желтой не должно было быть. Это мнение рефери, он показал желтую, ничего уже не изменишь", — добавил Будковский.