Дубинчак: В борьбе за чемпионство еще ничего не решено

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.

"Я бы не сказал, что с "Рухом" было легко. Каждая игра дается тяжело, потому что все настраиваются против "Динамо" на максимум, хотят себя проявить. Особенно это касается команд, которые находятся ниже в турнирной таблице.

Насколько изменился "Рух"? У них ушли лидеры. 5-6 человек, которые делали погоду. Сейчас им намного тяжелее. Нужна перестройка. Думаю, что в следующем году у них все будет хорошо.

Борьба за чемпионство? Я бы не сказал, что кто-то потерял шансы. Впереди еще 8 матчей. Еще ничего не решено. Будем стараться брать максимум, а там будет видно", - сказал Дубинчак для ПРОФУТБОЛ Digital.