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Дубинчак: В борьбе за чемпионство еще ничего не решено
Команда нацелена на максимальный результат в оставшихся матчах
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.
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"Я бы не сказал, что с "Рухом" было легко. Каждая игра дается тяжело, потому что все настраиваются против "Динамо" на максимум, хотят себя проявить. Особенно это касается команд, которые находятся ниже в турнирной таблице.
Насколько изменился "Рух"? У них ушли лидеры. 5-6 человек, которые делали погоду. Сейчас им намного тяжелее. Нужна перестройка. Думаю, что в следующем году у них все будет хорошо.
Борьба за чемпионство? Я бы не сказал, что кто-то потерял шансы. Впереди еще 8 матчей. Еще ничего не решено. Будем стараться брать максимум, а там будет видно", - сказал Дубинчак для ПРОФУТБОЛ Digital.
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