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Президент Ингульца заявил, что не понимает женский футбол
По его словам, "там, кроме красивых девушек, ничего нет"
Скриншот: YouTube
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк не планирует создавать женский футбольный клуб. Он рассказал об этом в интервью на своем YouTube-канале.
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– К вам предложение о том, когда вы займетесь женским футболом. Отмечаю, что мужской футбол, "Ингулец" и Лига чемпионов – это понятия несовместимые. А вот женский футбол: 3 года – и Лига чемпионов у вас в Петровом.
– Пока в планах нет.
– Почему?
– Ну не знаю. Это не для меня. Я не понимаю женский футбол. Там, кроме красивых девушек, я футбола не вижу. А с красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть. Это мое мнение, – сказал Поворознюк.
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