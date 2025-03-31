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Президент Ингульца заявил, что не понимает женский футбол

Премьер-лига

По его словам, "там, кроме красивых девушек, ничего нет"

Президент Ингульца заявил, что не понимает женский футбол

Скриншот: YouTube

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк не планирует создавать женский футбольный клуб. Он рассказал об этом в интервью на своем YouTube-канале.

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– К вам предложение о том, когда вы займетесь женским футболом. Отмечаю, что мужской футбол, "Ингулец" и Лига чемпионов – это понятия несовместимые. А вот женский футбол: 3 года – и Лига чемпионов у вас в Петровом.

– Пока в планах нет.

– Почему?

– Ну не знаю. Это не для меня. Я не понимаю женский футбол. Там, кроме красивых девушек, я футбола не вижу. А с красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть. Это мое мнение, – сказал Поворознюк.

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женский футбол Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
YouTube-канал Олександра Поворознюка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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