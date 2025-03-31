Винтажный Буяльский, результативный Бруниньо, влияние Цурикова, Крушинского и Твердохлеба. Символическая сборная 22-го тура УПЛ

Родная УПЛ успешно вернулась после международной паузы. Очередной, уже 22-й по счету, тур украинского первенства отметился прежде всего спокойными победами лидеров.

При этом, абсолютно все команды из топ-6 турнирной таблицы забрали свое. Речь идет о триумфах киевского "Динамо", донецкого "Шахтера", "Александрии", житомирского "Полесья", криворожского "Кривбасса" и львовских "Карпат".

Единственная же ничья в туре была зафиксирована в стартовом матче - между "Ингульцом" и ровенским "Вересом". За 90 минут той встречи подопечные Василия Кобина и Олега Шандрука так и не сумели расписаться в воротах друг друга.

К тому же, этот тур запомнился тренерским фиаско Александра Кучера - новоиспеченный наставник одесского "Черноморца" дебютировал во главе "моряков" с разгромного поражения от вышеупомянутых "Карпат" Владислава Лупашко.

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 22-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Иван Пахолюк ("Колос")

Ковалевский клуб победил в УПЛ впервые с конца декабря, тем самым прервав свою четырехматчевую проигрышную серию. В частности, "Колосу" удалось на выезде разгромить луганскую "Зарю" Младена Бартуловича. И сделать это в "сухую", что и является непосредственной заслугой нашего героя. Пахолюк уверенно себя показал на линии против луганчан и спасал свою команду там, где это было нужно.

Правый защитник: Павел Полегенько ("Карпаты")

Павел качественно отыграл против одесского "Черноморца". Полегенько был надежным при обороне собственных ворот, и при этом успевал неплохо подключаться к атакам "львов". Что давало команде Владислава Лупашко необходимую ширину впереди.

Центральный защитник: Жан Педросо ("Карпаты")

Следующим в нашей символической сборной идет партнер Полегенько по защите - бразилец Жан Педросо. Латиноамериканский легионер выглядел надежно в обороне (особенно на фоне своего напарника Бабогло). Также Жан понравился своей работой с мячом. Педросо частенько брал на себя ключевую роль в начале построения атак и руководил действиями партнеров.

Центральный защитник: Сергей Чоботенко ("Полесье")

Сергей выполнял роль центрального защитника в схеме с 3-х центрбеков житомирян в гостевой игре с черкасским ЛНЗ. В итоге, Чоботенко провел весь матч на высоком уровне, по сути не проваливался и нивелировал всю угрозу у своих ворот.

Левый защитник: Андрей Цуриков ("Колос")

Герой матча с луганской "Зарей". Именно победный дубль Андрея принес долгожданные три очка ковалевцам. В конце первого тайма Цуриков откликнулся на верховую подачу и результативно пробил головой. А уже после перерыва левый фулбек "Колоса" с рабочей левой проверил на прочность каркас ворот команды Бартуловича - и снова успешно! 9-й номер ковалевцев отбегал весь поединок и успевал всюду: помогал на своей половине поля и активно бежал вперед.

Опорный полузащитник: Иван Калюжный ("Александрия")

"Супер-Иван" в матче с „Левым Берегом“ показал, почему он - игрок сборной Украины. Хавбек "горожан" доминировал в центре поля, подчищал огрехи партнеров, подключался к атакам своей команды. 27-летний Калюжный выделялся на фоне обеих команд своим умением читать игру и всегда быть в нужном месте в нужное время.

Центральный полузащитник: Виталий Буяльский ("Динамо")

В выездном матче с львовским "Рухом" мы увидели настоящую реинкарнацию Буяльского. Игра пятками, открывания между линиями, классные обыгрыши - все то, благодаря чему когда-то Виталий и сделал себе добрую славу. "Гол+ассист" нашего героя и обеспечили для столичного коллектива положительный результат. Сначала 29-й номер "бело-синих" выкатил "конфетку" на Ваната, а чуть позже уже сам оставил свой автограф в воротах Ледвия. Однозначно, топовый перформанс от Виталия и претендент на лучшего игрока всего 22-го тура нашей УПЛ.

Центральный полузащитник: Борис Крушинский ("Полесье")

Точный удар Бориса принес команде Имада Ашура три очка в противостоянии с черкасским ЛНЗ Романа Григорчука. Крушинский был очень активным, отрабатывал в обороне и часто брал на себя инициативу в атакующей стадии. Качественное выступление от хавбека житомирских "волков".

Атакующий полузащитник: Бруниньо ("Карпаты")

Победный хет-трик бразильца в матче с одесским "Черноморцем" испортил дебют Александру Кучеру на посту главного тренера "моряков". Нужны ли еще какие-то аргументы в пользу легионера "львов"? Вопрос, конечно, риторический. Бруниньо сам разгонял атаки, классно комбинировал с партнерами, уверенно реализовал два пенальти, а потом еще и красиво положил дальний удар.

Альтернатива: пара вингеров Андрей Ярмоленко ("Динамо") - Кевин ("Шахтер"). Чтобы разнообразить структуру нашей символической сборной, к формации ромба добавим еще опцию с широкими флангами. Представители наших грандов хоть и не отметились голами в своих матчах, однако полностью по игре доминировали на своих флангах. Украинец переиграл визави за счет техники, а бразилец - разрывал на скорости. К тому же, опытный вингер киевлян еще и отметился ассистом на Буяльского.

Оттянутый форвард: Егор Твердохлеб ("Кривбасс")

Атакующий игрок криворожан во второй раз вышел на поле в старте "Кривбасса" после зимнего перерыва, но матч с "Левым Берегом" не состоялся, поэтому можно считать, что впервые. Егор по сути и по факту принес победу своей команде, создав на ровном месте голевой момент после передачи Микитишина. При этом Твердохлеб действовал на не совсем привычной для себя позиции центрфорварда. Однако, наш герой мастерски адаптировался к требованиям Вернидуба и превратился в настоящего лидера команды, которого очень не хватало криворожскому коллективу в начале весенней части регулярного чемпионата.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Владислав вновь доказал статус лучшего страйкера украинского первенства. Его мяч в ворота львовского "Руха" стал уже 13-м для него в УПЛ. Ванат классно считывает пространство и открывается под передачи партнеров. 11-й номер "бело-синих" просто делает свою работу и регулярно забивает. А что еще нужно для нападающего?

Главный тренер: Руслан Костышин ("Колос") / Владислав Лупашко ("Карпаты")

Традиционно в этой рубрике оставляем выбор кандидата открытым. И хотя обоим нашим специалистам в определенном смысле помогли соперники: у "Зари" Тронтель заработал две вообще необязательные желтые карточки и оставил луганчан в меньшинстве на весь второй тайм, а защитники "Черноморца" привезли в свои ворота два пенальти. Однако, оба наших наставника проделали и серьезную работу.

Костышин сумел за короткий срок перестроить игру своей команды - прежде всего в атаке. Что вылилось сразу в 3 забитых мяча. А Лупашко, благодаря давлению на соперника, просто переехал и разбил "моряков". Тем самым испортив дебют своего коллеги - Александра Кучера.

Запасные: Руслан Нещерет ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Денис Попов ("Динамо"), Никита Бурда ("Колос"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Павел Ореховский ("Колос"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Антон Глущенко ("Шахтер"), Эгиналду ("Шахтер"), Ян Костенко ("Карпаты"), Александр Назаренко ("Полесье").