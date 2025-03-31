"Мы хотели играть в Кропивницком - нам не дали". Поворознюк жестко раскритиковал действия Шевченко и УАФ

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк критически высказался о работе Украинской ассоциации футбола и ее президента Андрея Шевченко, а также ответил на вопрос, почему его команда не проводит домашние матчи УПЛ в Кропивницком.

"Почему не играем в Кропивницком? Потому что нам не дали тот стадион. Мы обратились, и нам сказали, что он не готов - ни поле, ничего не готово. Мы хотели играть в Кропивницком - нам не дали. Или, я так думаю, что это опять же УАФ. Скорее всего, что это та ситуация, где опять палки в колеса, чтобы только мы не играли, а ездили, чтобы мы вылетели из УПЛ. Это их стратегия, отношение к футбольному клубу «Ингулец».

Им не нравится президент, что говорит в глаза. Им президент не нравится, что спрашивает за зарплаты, что по 3,5 миллиона получает Шевченко, тот, что Андрей Николаевич. Им это все не нравится, понимаете? Им кажется, что есть такой президент, который говорит и прямо задает вопросы. Давайте его просто выбросим из УПЛ, пусть там где-то в Первой лиге бродит, чтобы он здесь не компостировал мозги. А когда я буду в Первой лиге я не буду иметь права уже у него спросить. А пока есть, я пишу ему письма.

Я написал ему письмо: «Скажите, пожалуйста, дайте подтверждение, правда ли, что Бурбас (заявил - прим.), что вы получили зарплату 3,5 миллиона гривен? Что Глущенко заработал 2,5 миллиона? Дайте подтверждение - да или нет». Я являюсь президентом футбольного клуба, я в ассоциации УАФ. Дайте мне ответ. До сих пор никакого ответа мне никто не дал. Им Поворознюк не нужен, понимаете?

Конечно, я играл бы в Кировограде (прежнее название Кропивницкого - прим.), с удовольствием, пусть бы люди ходили бесплатно смотреть футбол, но Бессмертный (председатель Кировоградской областной ассоциации футбола - прим.) не даст, потому что это шестерка УАФ Шевченко. Как он будет давать? О чем вы говорите?", - сказал Поворознюк.