Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-капитан Ингульца раскрыл, сколько денег ему должен клуб
Александр Козак сообщил, что вопрос уже рассматривается в УАФ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший капитан "Ингульца" Александр Козак, который этой зимой перешел в "Кудровку", рассказал о задолженности своего экс-клуба.
- Сколько вам остался должен "Ингулец", месяц зарплаты?
- Нет, это Шершню не отдали за последний месяц, а нам должны за полгода. Мы уже подали документы в Палату по разрешению споров УАФ и ждем вердикта. Если решение будет в нашу пользу, то там еще будет компенсация.
- Какую сумму вам должен "Ингулец" за полгода?
- Точные цифры раскрывать не буду, но это более 300 тысяч гривен вместе с компенсацией. Мы хотели нормально договориться с "Ингульцом" и предлагали, чтобы нам выплатили три зарплаты, и мы разорвем контракты, но на это никто не пошел. Он [Поворознюк] думает, что правда на его стороне. Для меня же дело уже не в деньгах, а в справедливости, - сказал Козак.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- "Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина
- Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта
- Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы