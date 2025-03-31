Экс-капитан Ингульца раскрыл, сколько денег ему должен клуб

Бывший капитан "Ингульца" Александр Козак, который этой зимой перешел в "Кудровку", рассказал о задолженности своего экс-клуба.

- Сколько вам остался должен "Ингулец", месяц зарплаты?

- Нет, это Шершню не отдали за последний месяц, а нам должны за полгода. Мы уже подали документы в Палату по разрешению споров УАФ и ждем вердикта. Если решение будет в нашу пользу, то там еще будет компенсация.

- Какую сумму вам должен "Ингулец" за полгода?

- Точные цифры раскрывать не буду, но это более 300 тысяч гривен вместе с компенсацией. Мы хотели нормально договориться с "Ингульцом" и предлагали, чтобы нам выплатили три зарплаты, и мы разорвем контракты, но на это никто не пошел. Он [Поворознюк] думает, что правда на его стороне. Для меня же дело уже не в деньгах, а в справедливости, - сказал Козак.