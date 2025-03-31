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Бондарь: Для Шахтера все турниры самые главные
Защитник "горняков" - о победе над "Оболонью" и подготовке к Кубку Украины
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Оболонью" (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.
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— Перейдем к матчу "Оболонь" – "Шахтер". Что было самым тяжелым в подготовке к этой встрече?
— Самое главное для нас было прервать двухматчевую серию без побед. Мы раньше сыграли вничью с "Кривбассом" и "Карпатами". Нужно было с хорошим настроением подойти к кубковой игре с "Александрией".
— До начала этой встречи президент УПЛ Евгений Дикий наградил лучшего игрока украинской Премьер-лиги 2024 года Георгия Судакова памятной наградой. Ты согласен с мнением экспертов?
— Конечно, согласен. Кто, если не Судаков?
— А кто номер два в УПЛ, на твой взгляд?
— Назову двух ребят – Кевина и Владислава Ваната.
— По игре с "Оболонью": первый тайм складывался под диктовку горняков, чего не скажешь о втором. Почему такая метаморфоза произошла?
— Соперник перестроился по ходу матча. У пивоваров – хорошая команда, которой руководит классный тренер Сергей Шищенко. Они старались играть в футбол, у них многое получалось. Молодцы, что сказать.
— Пару раз у ваших ворот было очень опасно…
— Да, это футбол. Не всегда 90 минут ты можешь диктовать свои условия игры сопернику.
— 2-го апреля "Шахтер" сыграет в четвертьфинале Кубка Украины против "Александрии". Кубок Украины более важен сейчас для "Шахтера", нежели чемпионат?
— Для "Шахтера" все турниры, в которых мы берем участие, самые главные. Чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины – все важно. Мы всегда хотим побеждать и радовать наших поклонников.
— После игры "Карпаты" – "Шахтер" главный тренер вашей команды Марино Пушич на пресс-конференции сказал: "Мы находимся на недостаточном уровне, чтобы выиграть чемпионство. Что ты подумал, когда услышал эти слова?"
— Я сразу уехал в сборную и не читал эти слова. От себя могу сказать, что донецкий "Шахтер" будет бороться до конца и неважно на все факторы, которые нас окружают. Мы сделаем все возможное и невозможное, и постараемся победить в чемпионате и в Кубке Украины. Все наши игроки, тренерский штаб и персонал так думают.
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