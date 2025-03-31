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"Он очень изменился с того времени, когда пришел". Лупашко высказался о звездном легионере Карпат
Комментарий наставника львовян
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко отреагировал на разгромную победу над "Черноморцем" в 22-м туре УПЛ (4:0), а также поделился мнением об авторе хет-трика в ворота "моряков" - бразильском хавбеке Бруниньо.
"По игре хотелось, чтобы забили пятый. Очень жаль, что рефери приняла такое решение, когда Пидлепенец выходил из центра поля один на один - буллит - и это очень-очень расстроило. Мы можем не видеть этого, но именно за этим моментом огромная работа наших тренеров вратарей, самих вратарей и сочетание с группой атаки - как мы делаем и как готовимся к созданию этих моментов.
В целом такому результату все должны радоваться, быть довольны. Самая большая радость - это, что болельщики, люди на трибунах сияют от счастья. Для этого мы живем.
Если бы команда не создавала пространство для Бруниньо, его партнеры находились в одном с ним пространстве - ничего такого яркого бы не было. Мы видели, когда он очень плохо провел тренировочные сборы в Турции и когда он получил немножко встряску, он начал приходить в себя.
Самое главное, что с бразильцами надо делать - каждую неделю ему рассказывать, что это ему нужно. Это его самый большой недостаток, ему надо становиться профессионалом. Он очень изменился с того времени, когда пришел, но он еще на этапе формирования профессиональных качеств. Если Бруниньо сделает этот шаг - он будет на другом уровне", - считает Лупашко.
В турнирной таблице УПЛ "Карпаты" занимают шестое место.
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