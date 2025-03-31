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Поворознюк - о скандале в Ингульце: Эти игроки на тренировку не приходили, так как на улицу боялись выходить из-за ТЦК
Президент Ингульца отрицает, что угрожал игрокам ТЦК
Фото: ФК Інгулець
Президент "
"Это такой бред, на который я не собирался реагировать. Но слишком много неправдивой информации, поэтому должен объяснить. Шершень, Козак и другие футболисты пришли ко мне и признались, что у них проблемы с ТЦК. Они были в розыске, а мы как раз планировали ехать в Турцию на тренировочные сборы.
Я им сказал, что они должны пойти в военкомат, стать на учет. После этого я обещал, что сделаю им бронь. У нас официальная зарплата, все в порядке с документами, они имели на это право. Потом я слышу, как они приходят и говорят: "Мы идем в Кудровку. Там нам все "порешают".
Шершень был самым хитрым. Эти игроки были должны деньги клубу. Но они сделали меня виноватым. Особенно много рассказывает Козак. Он сам просил у меня денег, чтобы помириться с женой. У них были проблемы, она хотела уйти. Я дал ему 400 тысяч гривен, чтобы он куптл ей подарок и они помирились. Почему он об этом не рассказывает?
У меня есть официальное обращение в военкомат. Все могут посмотреть на эти документы. И вы увидите, они в розыске или нет. Они на тренировку не приходили, так как на улицу боялись выходить из-за ТЦК", – сказал Поворознюк.
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