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Поворознюк - о скандале в Ингульце: Эти игроки на тренировку не приходили, так как на улицу боялись выходить из-за ТЦК

Премьер-лига
Обновлено

Президент Ингульца отрицает, что угрожал игрокам ТЦК

Поворознюк - о скандале в Ингульце: Эти игроки на тренировку не приходили, так как на улицу боялись выходить из-за ТЦК

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал скандальные заявления некоторых уже бывших футболистов команды, которые рассказали, что им угрожали ТЦК.

"Это такой бред, на который я не собирался реагировать. Но слишком много неправдивой информации, поэтому должен объяснить. Шершень, Козак и другие футболисты пришли ко мне и признались, что у них проблемы с ТЦК. Они были в розыске, а мы как раз планировали ехать в Турцию на тренировочные сборы.

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Я им сказал, что они должны пойти в военкомат, стать на учет. После этого я обещал, что сделаю им бронь. У нас официальная зарплата, все в порядке с документами, они имели на это право. Потом я слышу, как они приходят и говорят: "Мы идем в Кудровку. Там нам все "порешают".

Шершень был самым хитрым. Эти игроки были должны деньги клубу. Но они сделали меня виноватым. Особенно много рассказывает Козак. Он сам просил у меня денег, чтобы помириться с женой. У них были проблемы, она хотела уйти. Я дал ему 400 тысяч гривен, чтобы он куптл ей подарок и они помирились. Почему он об этом не рассказывает?

У меня есть официальное обращение в военкомат. Все могут посмотреть на эти документы. И вы увидите, они в розыске или нет. Они на тренировку не приходили, так как на улицу боялись выходить из-за ТЦК", – сказал Поворознюк.

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Источник:
Ютуб-канал Олександра Поворознюка
Опубликовал: Михаил Черныш
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