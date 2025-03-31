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"Несовместимость характеров игрока и тренера", - Дулуб рассказал, почему Гладкий не заиграл в Динамо Реброва
Когда Гладкий был в огранке – это топ-игрок (с)
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер "
– Гладкий – как алмаз, который можно использовать для резки стекла, а можно положить в огранку. Когда Саша в огранке – это топ-игрок. У него феноменальная способность цепляться за мяч и оказываться в нужной точке. С ним Карпаты разнообразили свой футбол.
– Как у вас появился Гладкий?
– Когда мы продали Лещука, то остались без форвардов и как раз вернули молодого Гуцуляка из Испании. В первой игре мы поставили Алексея центральным нападающим и проиграли. Гуцуляк сыграл довольно средне. Я думаю: что же делать дальше? Но Дыминский меня успокоил: "У тебя будет Гладкий". Он сам договорился с ним и опорником Олегом Голодюком, а на фланг взял в аренду у Шахтера Колю Матвиенко.
Во второй же игре против "Александрии" Гладкий забил. У Александра тогда был большой простой и все газеты изобиловали заголовками: "Наконец-то Гладкий забил!". После этого у него ушло-поехало. В апреле его признали лучшим игроком УПЛ.
– Почему у Гладкого не вышло в "Динамо"?
– Сложно ответить однозначно, не находясь внутри команды. Гладкий оптимально подходил под комбинационный стиль Реброва, но бывают такие моменты как несовместимость характеров игрока и тренера. Мне удалось с Гладким найти общий язык, у него очень хорошие человеческие качества. У меня был с ним большой разговор в сауне. Часа два! Спрашивал его о "Шахтере", о "Динамо", и в конце ему сказал: "Саша, у тебя такое время, что нужно уже демонстрировать. Помоги нам, а мы поможем тебе". Я был очень счастлив, когда он забил в первой же игре.
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