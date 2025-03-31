Костышин: Нынешний Колос должен быть претендентом на еврокубки

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин подвел итог матча 22-го тура УПЛ с "Зарей" (3:0).

"Поздравляю команду с победой, поздравляю президента в первую очередь, который вкладывает деньги и сделал такой хороший клуб и команду. Он заслуживает того, чтобы команда находилась выше в турнирной таблице.

Очень рад тому, какие изменения происходят в команде. Как меняется менталитет. Я даже не говорю о счете – я говорю о настроении, с которым они вышли на игру, с каким отношением, с какой агрессией. Это меня очень порадовало, я им благодарен за это. А если быть откровенным, то соперник играл в меньшинстве, и по-честному анализировать игру – да, мы играли агрессивно, но ведь "Заря" была в меньшинстве.

"Колос" хорошо выглядел в полных составах. "Заря" – квалифицированная команда, она сильно добавила после зимних сборов. И это претендент на еврокубки. Я радовался тому, что происходило на поле до удаления.

Та команда "Колоса", которая играла в еврокубках, много лет строилась. Постепенно, поднимаясь с аматорского футбола. В Премьер-лигу, в еврокубки. А здесь даже еще и месяца не прошло с момента возвращения. То, что сейчас в "Колосе" собраны очень квалифицированные футболисты и есть хорошая молодежь – это бесспорно. Но сравнивать эти две команды – это неэтично по отношению к тем ребятам, кто тогда играл два года подряд в еврокубках.

Я согласен с тем, что команда должна быть на другом месте, смотря на то, как они сейчас работают и на их мастерство. Если они дальше будут себя так вести и так тренироваться, и так эмоционально относиться к делу, то эта команда действительно должна быть претендентом на еврокубки", - сказал Костышин.