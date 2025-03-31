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Камень в огород Пушича? Белик заявил, что несмотря ни на что, он не откажется от борьбы за чемпионство

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер U-19 идет на втором месте в чемпионате

Камень в огород Пушича? Белик заявил, что несмотря ни на что, он не откажется от борьбы за чемпионство

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик, комментируя ситуацию в борьбе за титул юношеского чемпионата, вероятно, решил подколоть тренера основной команды Марино Пушича, который неделю назад вдруг заявил, что "горняки" уже потеряли шансы на чемпионство.

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"Конечно, к игре с "Динамо" U19 мы хотели подойти в статусе лидеров чемпионата с определенным гандикапом. Сейчас отстаем от оппонента на один балл, но я не тот тренер, который, несмотря ни на что, откажется от борьбы за чемпионство, пока на него остаются математические шансы.

Я понимаю, что на этом посту мы работаем прежде всего для развития футболистов, но борьба за чемпионство является ключевым фактором, который помогает игрокам быстрее прогрессировать. Именно поэтому я никогда не откажусь от этой борьбы", – сказал Белик.

Напомним, что неделю назад Марино Пушич заявил, что "Шахтер", который отстает от "Динамо" на 10 очков, фактически признал, что команда потеряла шансы на чемпионство, правда после недавнего матча с "Оболонью" (2:0) коуч уже отказался от своих слов.

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Алексей Белик Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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