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Верес предлагал Ингульцу оплатить проживание и питание в Ровно, но Поворознюк захотел еще и оплату билетов на поезд

Премьер-лига
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В итоге, матч состоялся в Кривом Роге

Верес предлагал Ингульцу оплатить проживание и питание в Ровно, но Поворознюк захотел еще и оплату билетов на поезд

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Стало известно, почему матч 22-го тура УПЛ "Ингулец" - "Верес" проходил в Кривом Роге.

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Как сообщает комментатор и журналист Михаил Спиваковский, президент "Вереса" Иван Надеин предлагал президенту "Ингульца" Александру Поворознюку сыграть в Ровно и даже компенсировать расходы на проживание и питание.

Но господин Поворознюк захотел, чтобы "Верес" еще и оплатил дорогу, билеты его команде, причем желательно в обе стороны. После этого Надеин уже ответил вежливым отказом, и матч, в итоге, проводился на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.

Также отмечается, что "Верес" два дня провел в Кропивницком, где тренировался перед матчем, а в Кривой Рог отправился уже непосредственно утром в день игры.

Напомним, что "Ингулец" так до сих пор и не сдал в эксплуатацию свой новый домашний стадион, из-за чего команда не может играть дома.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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