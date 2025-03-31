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Почти неожиданно. Известно, где Ингулец примет Оболонь в 23-м туре УПЛ

Премьер-лига

Матч пройдет на домашнем стадионе Оболони

Почти неожиданно. Известно, где Ингулец примет Оболонь в 23-м туре УПЛ

fc.obolon.ua

Новина українською

"Ингулец" определился со стадионом, на котором будет принимать "Оболонь" в рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Как сообщает пресс-служба "Оболони", поединок состоится на домашнем стадионе "пивоваров" "Оболонь Арена".

Начнется поединок 4 апреля в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что "Ингулец" так до сих пор и не сдал в эксплуатацию свой новый домашний стадион, из-за чего команда не может играть дома.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
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