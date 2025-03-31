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Ващук: Луческу, Газзаев, Семин - они затормозили Динамо
Владислав Ващук верит, что Александр Шовковский сможет построить боеспособную команду
Экс-защитник "
"Доволен ли выступлениями "Динамо" под руководством Шовковского? Они идут на первом месте в реалиях того, что они работают, и ребят, которые у них есть. Они борются за первое место и хотят сделать дееспособную команду. Очень неплохо выступают, и "Динамо" бежит.
Когда Мирча Луческу пришел — "Динамо" не стало. То, как он играл, как он предлагал играть и все остальное — это совсем другое "Динамо". Многие тренеры, которые были в "Динамо", они затормозили клуб. И сделали стиль не тот, который был раньше. Луческу, Газзаев, Семин… Стиль поведения, стиль игры, подход — они не динамовскими были.
Шовковский, Федоров понимают, что они хотят от футболистов. Это обязательно должен знать каждый тренер. Они неплохо выходят, неплохо играют вперед. Защиту разбирают, много работают с ребятами, которые играют в обороне", - сказал Ващук.
Напомним, что Ващук, который является воспитанником "Динамо", за первую команду выступал в 1993 — 2003 и 2005 — 2008 годах. Также Владислав провел 63 матча за национальную сборную Украины.
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