Ващук: Луческу, Газзаев, Семин - они затормозили Динамо

Экс-защитник " Динамо " и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о работе Александра Шовковского в столичном клубе.

"Доволен ли выступлениями "Динамо" под руководством Шовковского? Они идут на первом месте в реалиях того, что они работают, и ребят, которые у них есть. Они борются за первое место и хотят сделать дееспособную команду. Очень неплохо выступают, и "Динамо" бежит.

Когда Мирча Луческу пришел — "Динамо" не стало. То, как он играл, как он предлагал играть и все остальное — это совсем другое "Динамо". Многие тренеры, которые были в "Динамо", они затормозили клуб. И сделали стиль не тот, который был раньше. Луческу, Газзаев, Семин… Стиль поведения, стиль игры, подход — они не динамовскими были.

Шовковский, Федоров понимают, что они хотят от футболистов. Это обязательно должен знать каждый тренер. Они неплохо выходят, неплохо играют вперед. Защиту разбирают, много работают с ребятами, которые играют в обороне", - сказал Ващук.