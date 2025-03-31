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Английский клуб проявляет определенный интерес к Ванату

Премьер-лига
Обновлено

Форвард входит в "расширенный список"

Английский клуб проявляет определенный интерес к Ванату

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Английский "Лидс", который выступает в Чемпионшипе, проявляет некоторый интерес к форварду "Динамо" Владиславу Ванату, сообщает ТаТоТаке.

Впрочем, по данным источника, интерес пока что без конкретики, форвард входит в "расширенный" список для возможного усиления.

Также в СМИ ранее была информация, что Ванатом якобы интересовался "Фулхэм", но пока что ничего более конкретного кроме слухов по этому варианту нет.

Напомним, что Ванат в текущем сезоне провел за "Динамо" в этом сезоне 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 асистов.

"Лидс" на данный момент идет на 2-м месте в Чемпионшипе и является одним из главных претендентов на выход в АПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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