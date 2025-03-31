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Английский клуб проявляет определенный интерес к Ванату
Форвард входит в "расширенный список"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Английский "Лидс", который выступает в Чемпионшипе, проявляет некоторый интерес к форварду "
Впрочем, по данным источника, интерес пока что без конкретики, форвард входит в "расширенный" список для возможного усиления.
Также в СМИ ранее была информация, что Ванатом якобы интересовался "Фулхэм", но пока что ничего более конкретного кроме слухов по этому варианту нет.
Напомним, что Ванат в текущем сезоне провел за "Динамо" в этом сезоне 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 асистов.
"Лидс" на данный момент идет на 2-м месте в Чемпионшипе и является одним из главных претендентов на выход в АПЛ.
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