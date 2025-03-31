  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Поможет ли? Игрокам Черноморца частично погасили долги по зарплате
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поможет ли? Игрокам Черноморца частично погасили долги по зарплате

Премьер-лига

Ситуация у Черноморца в турнирной таблице критическая

Поможет ли? Игрокам Черноморца частично погасили долги по зарплате

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Руководство "Черноморца" частично рассчиталось с игроками с долгами по зарплате, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, игрокам выплатили долги сразу за два месяца – за январь и февраль. Якобы выдача долгов была произведена после настойчивых просьб нового главного тренера Александра Кучера.

Также команде сохранены двойные премиальные в случае побед в УПЛ.

В руководстве надеются, что данные действия помогут команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, что "Черноморец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

По теме
yellow-arrow
Испанский баск из Южной Америки. У Карпат летом будет новый руководитель академии
yellow-arrow
Ващук: Луческу, Газзаев, Семин - они затормозили Динамо
yellow-arrow
Английский клуб проявляет определенный интерес к Ванату
Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости