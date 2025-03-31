Поможет ли? Игрокам Черноморца частично погасили долги по зарплате

Руководство " Черноморца " частично рассчиталось с игроками с долгами по зарплате, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, игрокам выплатили долги сразу за два месяца – за январь и февраль. Якобы выдача долгов была произведена после настойчивых просьб нового главного тренера Александра Кучера.

Также команде сохранены двойные премиальные в случае побед в УПЛ.

В руководстве надеются, что данные действия помогут команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, что "Черноморец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.