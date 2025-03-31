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Поможет ли? Игрокам Черноморца частично погасили долги по зарплате
Ситуация у Черноморца в турнирной таблице критическая
instagram.com/fcchornomorets
Руководство "
По данным источника, игрокам выплатили долги сразу за два месяца – за январь и февраль. Якобы выдача долгов была произведена после настойчивых просьб нового главного тренера Александра Кучера.
Также команде сохранены двойные премиальные в случае побед в УПЛ.
В руководстве надеются, что данные действия помогут команде сохранить прописку в элитном дивизионе.
Напомним, что "Черноморец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
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