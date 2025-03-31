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"Наш гранд и топ-уровень", - форвард Оболони расхвалил Шахтер после очного матча
Ростислав Тарануха - о матче с Шахтером
Фото: Оболонь
Форвард "Оболони" Ростислав Тарануха подвел итог
"Надо сказать, что "Шахтер" – это гранд нашего футбола. Они показывают топ-уровень.
Где-то мне не хватило везения в моменте, когда я пробивал левой. Также у нас было еще несколько моментов, но не смогли забить. Вообще, "Шахтер" мне понравился.
Сергей Шищенко говорил, что нужно добавить активности в игру. С такими установками я и выходил.
Мы с первых минут играли в свой футбол. Главный тренер нас учит правильно выходить из обороны, и до сих пор мы играли неплохо, но "Шахтер" – это чемпион.
У "Оболони" впереди очень важные игры, и надо выкладываться на максимум, чтобы набирать очки", - сказал Тарануха.
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