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"Наш гранд и топ-уровень", - форвард Оболони расхвалил Шахтер после очного матча

Премьер-лига
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Ростислав Тарануха - о матче с Шахтером

"Наш гранд и топ-уровень", - форвард Оболони расхвалил Шахтер после очного матча

Фото: Оболонь

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Форвард "Оболони" Ростислав Тарануха подвел итог матча 22-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:2).

"Надо сказать, что "Шахтер" – это гранд нашего футбола. Они показывают топ-уровень.

Где-то мне не хватило везения в моменте, когда я пробивал левой. Также у нас было еще несколько моментов, но не смогли забить. Вообще, "Шахтер" мне понравился.

Сергей Шищенко говорил, что нужно добавить активности в игру. С такими установками я и выходил.

Мы с первых минут играли в свой футбол. Главный тренер нас учит правильно выходить из обороны, и до сих пор мы играли неплохо, но "Шахтер" – это чемпион.

У "Оболони" впереди очень важные игры, и надо выкладываться на максимум, чтобы набирать очки", - сказал Тарануха.

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Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев) Ростислав Тарануха
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
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