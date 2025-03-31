"Наш гранд и топ-уровень", - форвард Оболони расхвалил Шахтер после очного матча

Форвард "Оболони" Ростислав Тарануха подвел итог матча 22-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:2) .

"Надо сказать, что "Шахтер" – это гранд нашего футбола. Они показывают топ-уровень.

Где-то мне не хватило везения в моменте, когда я пробивал левой. Также у нас было еще несколько моментов, но не смогли забить. Вообще, "Шахтер" мне понравился.

Сергей Шищенко говорил, что нужно добавить активности в игру. С такими установками я и выходил.

Мы с первых минут играли в свой футбол. Главный тренер нас учит правильно выходить из обороны, и до сих пор мы играли неплохо, но "Шахтер" – это чемпион.

У "Оболони" впереди очень важные игры, и надо выкладываться на максимум, чтобы набирать очки", - сказал Тарануха.