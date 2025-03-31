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Испанский баск из Южной Америки. У Карпат летом будет новый руководитель академии

Премьер-лига
Обновлено

Специалист уже дал свое согласие

Испанский баск из Южной Америки. У Карпат летом будет новый руководитель академии

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Летом, по окончанию сезона академию "Карпат" возглавит новый менеджер.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, это будет испанец, вернее – баск. Хотя имя нового руководителя источник не называет.

До этого тренер работал в Южной Америке – Эквадоре или Боливии. Сам специалист уже недавно посетил Львов где провел 2-3 недели м где его ввели в курс дела, и уже летом, по окончанию сезона, он прибудет в "Карпаты" на постоянно основе и подпишет контракт.

Напомним, что "Карпаты" идут на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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