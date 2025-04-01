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Лидер Динамо переболел пневмонией
Грипп дал осложнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "
Как заявил инсайдер, после зимних сборов футболист переболел гриппом, который дал осложнение на пневмонию.
В итоге, игрок очень тяжело выходил из этого состояния и набирал форму.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Шапаренко 27 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал семь ассистов.
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Источник:Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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