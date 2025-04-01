  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер Динамо переболел пневмонией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Динамо переболел пневмонией

Премьер-лига

Грипп дал осложнение

Лидер Динамо переболел пневмонией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" и сборной Украины перенес тяжелую форму гриппа, которая дала осложнение. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

Как заявил инсайдер, после зимних сборов футболист переболел гриппом, который дал осложнение на пневмонию.

В итоге, игрок очень тяжело выходил из этого состояния и набирал форму.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Шапаренко 27 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал семь ассистов.

По теме
yellow-arrow
Ващук: Сегодняшний украинский футбол - это как раньше играло Динамо-2
yellow-arrow
"Наш гранд и топ-уровень", - форвард Оболони расхвалил Шахтер после очного матча
yellow-arrow
Испанский баск из Южной Америки. У Карпат летом будет новый руководитель академии
Динамо (Киев) Игорь Цыганык Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости