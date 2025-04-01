Лидер Динамо переболел пневмонией

Хавбек " Динамо " и сборной Украины перенес тяжелую форму гриппа, которая дала осложнение. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

Как заявил инсайдер, после зимних сборов футболист переболел гриппом, который дал осложнение на пневмонию.

В итоге, игрок очень тяжело выходил из этого состояния и набирал форму.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Шапаренко 27 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал семь ассистов.