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Ващук: Сегодняшний украинский футбол - это как раньше играло Динамо-2

Премьер-лига
Обновлено

Владислав говорит, что у нынешних украинских тренеров нет цели и идей

Ващук: Сегодняшний украинский футбол - это как раньше играло Динамо-2

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о состоянии дел в украинском тренерском цехе.

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"Смотрю на футбол сегодняшний, что он остается довольно-таки на невысоком уровне. Мне кажется, что сегодняшний футбол - это как раньше играло "Динамо-2". Не нравится, потому что многие футболисты, клубы, тренеры не могут заставить команды играть до последней минуты, секунды, до свистка. То есть мы много смотрим на Англию, Испанию, Испанию, Испанию. Такого нет. Тренеры не понимают, куда они идут. Многие интервью дают, что они в процессе, игроки в процессе.

Сегодня никто из тренеров не сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов, что хочет создать команду звезду. Все говорят, что футболистов нет, никто не едет сюда. У них нет общения с теми футболистами, кто из Африки, кто из Венесуэлы. Понимаю, что везде можно найти игрока, но одного можно найти и в других странах. Когда ты приходишь на должность, ты должен понимать, что ты от себя хочешь спланировать, куда ты идешь. Лобановский говорил, что тренер должен понимать, куда он идет. А у нас мало тренеров понимают, куда они идут. Сегодня такие времена. Президенты все делают для тренеров, чтобы они шли и показывали результат", - сказал Ващук.

Напомним, что Ващук, который является воспитанником "Динамо", за первую команду выступал в 1993 — 2003 и 2005 — 2008 годах. Также Владислав провел 63 матча за национальную сборную Украины.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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