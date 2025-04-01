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Ашур: У нас есть молодые игроки, на которых мы можем уже сейчас полагаться

Премьер-лига
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Тренер доволен кадровой ситуацией

Ашур: У нас есть молодые игроки, на которых мы можем уже сейчас полагаться

polissyafc.com

Новина українською

Имад Ашур прокомментировал физическое состояние сборников и действия Андре Гонсалвеша.

"Мы понимаем, что разные бывают дебюты, но Гонсалвеш почти полностью выполнил те установки, которые мы ему давали. Не хватало только еще несколько эпизодов создать, или завершить, потому что был шанс. В принципе, я очень доволен, что у нас есть молодые игроки, на которых мы можем уже сейчас полагаться, которые в будущем принесут клубу ещё больше пользы".

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"Майсурадзе и Крушинский приехали в четверг и приступили к тренировке. Это была предматчевая тренировка. О каком состоянии мы можем говорить? Здесь только о воле и желании. Ни один игрок, в каком бы состоянии они ни были, в перерыве матча с ЛНЗ не сказал, что он не готов, не хочет или не может.

Конечно, желание было у всех, а возможности это уже другое. Поэтому состояние мы будем оценивать в течение нескольких дней, и будем понимать в каком составе нам подходить к следующей игре, которая очень принципиальна для нас по многим факторам. Поэтому надеюсь, что мы перенесем все лучшее на следующую игру”, – заявил тренер.

В понедельник "стая" будет принимать в УПЛ "Карпаты".

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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