Климчук: Во втором тайме Рух давил на Динамо

Капитан "Руха" Юрий Климчук проанализировал игру с "Динамо" в УПЛ.

"Мы рассчитывали с первых минут активно прессинговать соперника, но пропустили быстрый гол, а впоследствии "Динамо" забило еще раз. После такого непросто вернуться в игру, впрочем во втором тайме "Рух" давил на соперника и у нас были хорошие моменты.

Пропущенные голы – следствие коллективных ошибок, нельзя винить кого-либо конкретно. Команда выигрывает и проигрывает вместе, поэтому не следует искать виновных в этом результате”.