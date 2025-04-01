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Климчук: Во втором тайме Рух давил на Динамо
Желто-черным не удалось реализовать моменты
Фото: ФК Рух
Капитан "Руха" Юрий Климчук проанализировал игру с "Динамо" в УПЛ.
"Мы рассчитывали с первых минут активно прессинговать соперника, но пропустили быстрый гол, а впоследствии "Динамо" забило еще раз. После такого непросто вернуться в игру, впрочем во втором тайме "Рух" давил на соперника и у нас были хорошие моменты.
Пропущенные голы – следствие коллективных ошибок, нельзя винить кого-либо конкретно. Команда выигрывает и проигрывает вместе, поэтому не следует искать виновных в этом результате”.
“В этой ситуации радует то, что, несмотря на неутешительный счет, мы собрались и пытались играть в свой футбол – прессинговали оппонентов, играли достаточно высоко и искали свои возможности, чтобы забить гол.
Впереди у нас кубковая игра с "Динамо". Нам не следует менять свой игровой стиль, ведь он может дать нам положительный результат. Нужно просто использовать те моменты, которые мы создадим в следующем матче, а также воспользоваться ошибками, которые может допустить соперник”, – уверен футболист.
Юрий Климчук сыграл 130-й матч за "Рух" (99-й – в УПЛ, 4 – в Кубке и 27 – в Первой лиге).
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