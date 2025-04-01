  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Климчук: Во втором тайме Рух давил на Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Климчук: Во втором тайме Рух давил на Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Желто-черным не удалось реализовать моменты

Климчук: Во втором тайме Рух давил на Динамо

Фото: ФК Рух

Новина українською

Капитан "Руха" Юрий Климчук проанализировал игру с "Динамо" в УПЛ.

"Мы рассчитывали с первых минут активно прессинговать соперника, но пропустили быстрый гол, а впоследствии "Динамо" забило еще раз. После такого непросто вернуться в игру, впрочем во втором тайме "Рух" давил на соперника и у нас были хорошие моменты.

Пропущенные голы – следствие коллективных ошибок, нельзя винить кого-либо конкретно. Команда выигрывает и проигрывает вместе, поэтому не следует искать виновных в этом результате”.

Читайте такжеКлимчук: У Руха тоже есть свой Родри. Пели ему сегодня "Підгура on fire"

“В этой ситуации радует то, что, несмотря на неутешительный счет, мы собрались и пытались играть в свой футбол – прессинговали оппонентов, играли достаточно высоко и искали свои возможности, чтобы забить гол.

Впереди у нас кубковая игра с "Динамо". Нам не следует менять свой игровой стиль, ведь он может дать нам положительный результат. Нужно просто использовать те моменты, которые мы создадим в следующем матче, а также воспользоваться ошибками, которые может допустить соперник”, – уверен футболист.

Юрий Климчук сыграл 130-й матч за "Рух" (99-й – в УПЛ, 4 – в Кубке и 27 – в Первой лиге).

По теме
yellow-arrow
Ашур: У нас есть молодые игроки, на которых мы можем уже сейчас полагаться
yellow-arrow
Ващук: Сегодняшний украинский футбол - это как раньше играло Динамо-2
yellow-arrow
Лидер Динамо переболел пневмонией
Рух (Львов) Юрий Климчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости