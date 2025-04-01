Бутко рассказал, как с приходом Кучера изменилась финансовая ситуация в команде

Защитник "Черноморца" Богдан Бутко рассказал, какие изменения он ожидает в клубе после назначения Александра Кучера главным тренером.

"Главный тренер новый, поэтому, думаю, сейчас будет игра немного по-другому строиться. Самое главное – что сейчас работаем уже более стабильно над обороной, потому что это очень важно, так как мы пропускаем в каждой игре. Думаю, будет немного другое настроение сейчас в команде, смена обстановки, поэтому это должно пойти на пользу".