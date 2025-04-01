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Бутко рассказал, как с приходом Кучера изменилась финансовая ситуация в команде
Дела налаживаются?
Фото: Чорноморець
Защитник "Черноморца" Богдан Бутко рассказал, какие изменения он ожидает в клубе после назначения Александра Кучера главным тренером.
"Главный тренер новый, поэтому, думаю, сейчас будет игра немного по-другому строиться. Самое главное – что сейчас работаем уже более стабильно над обороной, потому что это очень важно, так как мы пропускаем в каждой игре. Думаю, будет немного другое настроение сейчас в команде, смена обстановки, поэтому это должно пойти на пользу".
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"Сейчас пришел новый главный тренер Кучер – и стабильнее стало, нам зарплату выплатили сразу. И это должно повлиять на ситуацию в команде, на игроков. Будем работать", – сказал Бутко.
Богдан в текущем сезоне УПЛ сыграл 17 поединков (1 гол, 1 ассист).
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