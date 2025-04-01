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Первак назвал причину, почему Кривбасс отказался играть на следующий день в Кривом Роге

Премьер-лига

Но план Б должен быть

Первак назвал причину, почему Кривбасс отказался играть на следующий день в Кривом Роге

fclb.com.u

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Виталий Первак подвел итоги 22 тура.

"Мы работаем в течение недели, показываем видеоанализы. Показывали стандарты, потому что "Александрия" больше всех забивает. Показывали миллион раз и пропустили гол со стандарта. Недоработали. Возможно тревога повлияла. Футболисты были зажаты психологически. Не стоит забывать, против кого мы играли. "Александрия" – хорошая команда, у нее есть четкий рисунок игры. Но мы готовились, не выпадали. Мастерство есть мастерство”.

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"Кривбасс" отказался играть на следующий день, потому что много сборников и мы поехали домой. Спросите у "Кривбасса". Кто будет оплачивать повторный переезд? Это уже не наш вопрос.

"Динамо" есть "Динамо". Если мы будем зажаты и напуганы, как в первом тайме с "Александрией", тогда будет проблема", – заявил тренер "Левого Берега".

Встреча с лидером УПЛ состоится 6 апреля.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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