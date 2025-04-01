Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство

Наставник "горожан" Руслан Ротань не делает громких заявлений по поводу финиша сезона.

"Левый Берег" навязал нам свой стиль игры и местами не были готовы к этому. Хотя предупреждали ребят перед игрой, что нас ждет такой матч в плане борьбы и подборов".

[Есть ли вера в чемпионство или задача – 2 место] Мы на таком пути сейчас, когда смотрим от матча к матчу. Есть следующий матч, в котором мы хотим сражаться за результат. Должны переключиться на кубок, восстановиться, потому что у нас игра с "Шахтером".

Очень интересный матч. В таких матчах с командами европейского качества мы растем и подтягиваемся. Должны думать о кубке, а затем снова переходить на чемпионат и бороться за результат”, – считает наставник “горожан”.