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Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство

Премьер-лига
Обновлено

Тренер выбирает двигаться постепенно

Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство

Фото: ФК Олександрія

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Наставник "горожан" Руслан Ротань не делает громких заявлений по поводу финиша сезона.

"Левый Берег" навязал нам свой стиль игры и местами не были готовы к этому. Хотя предупреждали ребят перед игрой, что нас ждет такой матч в плане борьбы и подборов".

[Есть ли вера в чемпионство или задача – 2 место] Мы на таком пути сейчас, когда смотрим от матча к матчу. Есть следующий матч, в котором мы хотим сражаться за результат. Должны переключиться на кубок, восстановиться, потому что у нас игра с "Шахтером".

Очень интересный матч. В таких матчах с командами европейского качества мы растем и подтягиваемся. Должны думать о кубке, а затем снова переходить на чемпионат и бороться за результат”, – считает наставник “горожан”.

В 23-м туре коллектив из Кировоградской области будет принимать "Кривбасс".

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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