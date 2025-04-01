Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов – об игре с Кривбассом: Не дожали соперника, но могли и проиграть 0:2 или 0:3
Полтавская команда уступила с минимальным счетом
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Юрий Максимов прокомментировал поражение в 22 туре.
"Где-то контролировали игру, но потом что-то случилось – не знаю что. Во втором тайме нужно было отыгрываться, выпустили еще одного нападающего, перешли играть в схему в три защитника. Как говорится, не дожали соперника, но могли и проиграть 0:2 или 0:3. Все равно спасибо ребятам".
"Претензий нет ни к кому, все хотят играть и доказывать. Выделю местных футболистов, потому что они сражаются за родной клуб. За поражение возьму ответственность на себя. Хочу поблагодарить ребят, потому что мы будем играть до конца, до последней минуты. Будем настраиваться на следующую игру", – отметил специалист.
5 апреля "зелено-белые" будут принимать "Зарю".
Популярное сейчас
- На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги
- Журналист назвал зарплату Реброва на посту главного тренера Украины
- Ващук: Луческу, Газзаев, Семин - они затормозили Динамо
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Комментарии 1