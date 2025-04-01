Максимов – об игре с Кривбассом: Не дожали соперника, но могли и проиграть 0:2 или 0:3

Юрий Максимов прокомментировал поражение в 22 туре.

"Где-то контролировали игру, но потом что-то случилось – не знаю что. Во втором тайме нужно было отыгрываться, выпустили еще одного нападающего, перешли играть в схему в три защитника. Как говорится, не дожали соперника, но могли и проиграть 0:2 или 0:3. Все равно спасибо ребятам".

"Претензий нет ни к кому, все хотят играть и доказывать. Выделю местных футболистов, потому что они сражаются за родной клуб. За поражение возьму ответственность на себя. Хочу поблагодарить ребят, потому что мы будем играть до конца, до последней минуты. Будем настраиваться на следующую игру", – отметил специалист.