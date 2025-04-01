  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб – об изменении места домашних игр: Зачем переезжать? Да, нам тяжело, всем тяжело
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб – об изменении места домашних игр: Зачем переезжать? Да, нам тяжело, всем тяжело

Премьер-лига

Кривбасс хочет выступать в родном городе

Вернидуб – об изменении места домашних игр: Зачем переезжать? Да, нам тяжело, всем тяжело

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Юрий Вернидуб прокомментировал дебют новичка, возвращение легионеров и место проведения домашних поединков.

[О дебюте Икенны] "Мы попали в самую точку. В конце сборов взяли этого парня на место Бизиманы, который поехал в другой клуб. Это вариант Бизиманы в лучшей версии. Икенна гораздо младше Бизимана – 22 года. Намного быстрее. В плане борьбы тоже ни в чем не уступает. Поэтому мы взяли футболиста очень хорошего уровня. Надеюсь, он будет прогрессировать и двигаться дальше.

Соса приехал из сборной, из другого континента. Это совсем нелегко, когда добираешься двое суток и потом еще акклиматизация. Мендоза тоже вернулся из сборной. Приехал, температура, акклиматизация. Я понимаю это также, 6 часов времени между нашими странами”.

Читайте такжеВернидуб: Наш нападающий не может забить с 3 метров. Некоторые выходят не играть, а "поиграться"

"Я рад, что ребята ездят в сборные, но когда идет чемпионат, они немного выпадают. Поэтому мы сделали ставку на Микитишина впереди. Я угадал, считаю, и с Задеракой также, потому что так как он работал последние 9 дней, мне очень понравилось. Я когда вижу, что человек так работает, я 100% дам шанс.

Говорят, нужно переезжать в другой город играть домашние матчи. Зачем переезжать? Да, нам тяжело, всем тяжело. Но Кривой Рог – это Украина. Так же, как и Полтава. Здесь также начали с опозданием из-за тревоги. Во Львове также были задержки из-за этого. Но нужно терпение”, – заявил тренер.

6 апреля "Кривбасс" поедет к "Александрии".

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять
yellow-arrow
Три кандидата. ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока марта
yellow-arrow
Максимов – об игре с Кривбассом: Не дожали соперника, но могли и проиграть 0:2 или 0:3
Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости