Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб – об изменении места домашних игр: Зачем переезжать? Да, нам тяжело, всем тяжело
Кривбасс хочет выступать в родном городе
Фото: fckryvbas.com
Юрий Вернидуб прокомментировал дебют новичка, возвращение легионеров и место проведения домашних поединков.
[О дебюте Икенны] "Мы попали в самую точку. В конце сборов взяли этого парня на место Бизиманы, который поехал в другой клуб. Это вариант Бизиманы в лучшей версии. Икенна гораздо младше Бизимана – 22 года. Намного быстрее. В плане борьбы тоже ни в чем не уступает. Поэтому мы взяли футболиста очень хорошего уровня. Надеюсь, он будет прогрессировать и двигаться дальше.
Соса приехал из сборной, из другого континента. Это совсем нелегко, когда добираешься двое суток и потом еще акклиматизация. Мендоза тоже вернулся из сборной. Приехал, температура, акклиматизация. Я понимаю это также, 6 часов времени между нашими странами”.
"Я рад, что ребята ездят в сборные, но когда идет чемпионат, они немного выпадают. Поэтому мы сделали ставку на Микитишина впереди. Я угадал, считаю, и с Задеракой также, потому что так как он работал последние 9 дней, мне очень понравилось. Я когда вижу, что человек так работает, я 100% дам шанс.
Говорят, нужно переезжать в другой город играть домашние матчи. Зачем переезжать? Да, нам тяжело, всем тяжело. Но Кривой Рог – это Украина. Так же, как и Полтава. Здесь также начали с опозданием из-за тревоги. Во Львове также были задержки из-за этого. Но нужно терпение”, – заявил тренер.
6 апреля "Кривбасс" поедет к "Александрии".
Популярное сейчас
- Экс-президенту УАФ невозможно вручить уведомление о подозрении. Он уехал из Украины, – журналист
- На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги
- Ващук: Луческу, Газзаев, Семин - они затормозили Динамо
- Официально: Ракицкий возобновил карьеру в УПЛ. ФОТО
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей