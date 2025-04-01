Вернидуб – об изменении места домашних игр: Зачем переезжать? Да, нам тяжело, всем тяжело

Юрий Вернидуб прокомментировал дебют новичка, возвращение легионеров и место проведения домашних поединков.

[О дебюте Икенны] "Мы попали в самую точку. В конце сборов взяли этого парня на место Бизиманы, который поехал в другой клуб. Это вариант Бизиманы в лучшей версии. Икенна гораздо младше Бизимана – 22 года. Намного быстрее. В плане борьбы тоже ни в чем не уступает. Поэтому мы взяли футболиста очень хорошего уровня. Надеюсь, он будет прогрессировать и двигаться дальше.

Соса приехал из сборной, из другого континента. Это совсем нелегко, когда добираешься двое суток и потом еще акклиматизация. Мендоза тоже вернулся из сборной. Приехал, температура, акклиматизация. Я понимаю это также, 6 часов времени между нашими странами”.