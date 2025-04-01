Три кандидата. ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока марта

"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам марта.

На эту награду номинированы трое футболистов. Это полузащитники Геннадий Пасич, Мухаррем Яшари и вингер Эйнел Соареш.

В прошлом месяце черкасский клуб провел три игры: победа над "Колосом" (2:0), и поражение от "Динамо" (1:2) и "Полесья" (0:1).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.

На данный момент "ЛНЗ" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков.