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Три кандидата. ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока марта

Премьер-лига

Голосование проходит в клубном Telegram-канале

Три кандидата. ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока марта

Фото: ФК ЛНЗ

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"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам марта.

На эту награду номинированы трое футболистов. Это полузащитники Геннадий Пасич, Мухаррем Яшари и вингер Эйнел Соареш.

В прошлом месяце черкасский клуб провел три игры: победа над "Колосом" (2:0), и поражение от "Динамо" (1:2) и "Полесья" (0:1).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.

На данный момент "ЛНЗ" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков.

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Геннадий Пасич ЛНЗ (Черкассы) Мухаррем Яшари Эйнел Соареш
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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