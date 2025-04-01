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Три кандидата. ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока марта
Голосование проходит в клубном Telegram-канале
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам марта.
На эту награду номинированы трое футболистов. Это полузащитники Геннадий Пасич, Мухаррем Яшари и вингер Эйнел Соареш.
В прошлом месяце черкасский клуб провел три игры: победа над "Колосом" (2:0), и поражение от "Динамо" (1:2) и "Полесья" (0:1).
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.
На данный момент "ЛНЗ" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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