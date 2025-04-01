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Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять

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Экс-игрок Динамо и Шахтера - о камбэке Ракицкого: Класс есть класс. Что есть, то не отнять

Чорноморець

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Голкипер "Черноморца" Артур Рудько, ранее выступавший за "Динамо" и "Шахтер", высказался о переходе в одесский клуб Ярослава Ракицкого после поражения от "Карпат" (0:4).

"Я думаю, что 100% поможет в раздевалке и на поле. Просто очень мало времени... Ярослав только приехал, я хочу его поддержать в нашей команде.

Хочу, чтобы он нам помог как можно больше, быстро адаптировался. Он много пропустил, но класс есть класс. Что есть, то не отнять", - считает Рудько.

Напомним, что в игре с "Карпатами" Ракицкий появился на 76-й минуте.

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Ярослав Ракицкий Артур Рудько Черноморец (Одесса)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Бураков
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