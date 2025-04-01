  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер объявил номинантов на звание лучшего игрока месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер объявил номинантов на звание лучшего игрока месяца

Премьер-лига

Есть четыре претендента на награду

Шахтер объявил номинантов на звание лучшего игрока месяца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" запустил голосование на звание лучшего игрока команды в марте.

На награду претендуют защитник Валерий Бондарь, полузащитники Георгий Судаков и Марлон Гомес, а также вингер Кевин.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом месяце подопечные Марино Пушича сыграли четыре матча в УПЛ: победа над "Александрией" (3:0) и "Оболонью" (2:0), а также ничья с "Кривбассом" (1:1) и "Карпатами" (0:0).

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

"Шахтер" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 44 пункта.

Читайте такжеАгент Педриньо заявил, что УАФ хочет натурализовать игрока
По теме
yellow-arrow
"Надо же включать свои мозги". Футбольный эксперт удивлен действиями команды УПЛ, которой остро необходимы очки
yellow-arrow
Черноморец сыграет спарринг с давними знакомыми в нестандартном формате
yellow-arrow
"Я мог быть на месте Кучера". Украинский тренер объяснил, почему отказал Черноморцу
Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Георгий Судаков Кевин Марлон Гомес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости