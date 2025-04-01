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Шахтер объявил номинантов на звание лучшего игрока месяца
Есть четыре претендента на награду
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" запустил голосование на звание лучшего игрока команды в марте.
На награду претендуют защитник Валерий Бондарь, полузащитники Георгий Судаков и Марлон Гомес, а также вингер Кевин.
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В прошлом месяце подопечные Марино Пушича сыграли четыре матча в УПЛ: победа над "Александрией" (3:0) и "Оболонью" (2:0), а также ничья с "Кривбассом" (1:1) и "Карпатами" (0:0).
Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.
"Шахтер" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 44 пункта.
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