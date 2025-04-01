"Говорил, что я его не уважаю". Дулуб рассказал о конфликте с Олейником в ЛНЗ

Бывший тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб признался, что имел непростые взаимоотношения с бывшим подопечным Денисом Олейником.

"Он качественный и хороший футболист, но обижался на меня, что мало играет, говорил, что я его не уважаю. Однако в той ситуации, на мой взгляд, мы действовали абсолютно правильно, понимали, что Дениса на всю игру не хватит.

Он больше приносил пользы, выходя на замены, забивал важные голы, приносил очки. Был джокером нашей команды. На мой взгляд, он и Сергей Рыбалка, при должном к себе отношении и желании главного тренера, еще могли бы играть в УПЛ и приносить пользу", - сказал Дулуб.