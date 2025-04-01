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"Я мог быть на месте Кучера". Украинский тренер объяснил, почему отказал Черноморцу
Владимир Шаран мог возглавить одесский клуб
fcminaj.com
Известный украинский тренер Владимир Шаран считает "Черноморец" командой-разочарованием УПЛ в феврале-марте. Также специалист сообщил, что он мог возглавить одесский клуб.
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"Команда-разочарование февраля-марта? Конечно, это "Черноморец". Одесская команда с имеющимися футболистами не должна проигрывать аутсайдерам, которые ниже по рангу - "Ингульцу" и "Левому берегу". Не случайно там произошла смена тренера.
Удастся ли Кучеру сохранить "Черноморец" в УПЛ? Трудно сказать. Все будет зависеть от сыгранности, а календарь у "Черноморца" очень тяжелый. Открою вам тайну, что на месте Кучера мог быть я. Я долго колебался, но принял решение продлить творческий отпуск, хотя работать хочется и нужно.
Почему отказал "Черноморцу"? Я еще полностью не восстановился после операции и был еще ряд причин", - сказал Шаран для издания Украинский футбол.
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