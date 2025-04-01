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Черноморец сыграет спарринг с давними знакомыми в нестандартном формате

Премьер-лига

Искать соперника морякам долго не пришлось

Черноморец сыграет спарринг с давними знакомыми в нестандартном формате

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Вернувшись вчера из Львова, где в матче 22-го тура УПЛ было зафиксировано поражение от "Карпат" (0:4), одесский "Черноморец" продолжает работу. На сегодняшний день тренерским штабом "моряков" во главе с Александром Кучером запланировано проведение контрольного поединка на клубной базе в Совиньоне. В роли спарринг-партнера "Черноморца" выступит второлиговый одесский коллектив "Реал Фарма", который вышел на финишную прямую в процессе подготовки к весенней части сезона-2024/25.

Как сообщил корреспонденту UA-Футбол Александр Кучер, игра намечена в формате четырех таймов по 30 минут каждый. В спарринге с "фармацевтами" планируется задействовать максимальное количество футболистов "Черноморца", в том числе и нескольких молодых игроков из команды U-19.

Десять дней назад, когда команду возглавлял предшественник Кучера, Александр Бабич, "Черноморец" также играл с "Реалом Фармой" в вышеназванном формате. Тот поединок завершился общей победой "моряков" 5:0.

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Александр Кучер Черноморец (Одесса)
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Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
01.04.2025 в 11:10
ЧО избавляйтесь от хлама Бабича посмотрите кого он набрал не нужных на воздух --Кучер не верь Бабичу он проклят болельщиками и ты не дал ему угробить до конца ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.04.2025 в 11:10
ЧО избавляйтесь от хлама Бабича посмотрите кого он набрал не нужных на воздух --Кучер не верь Бабичу он проклят болельщиками и ты не дал ему угробить до конца ЧО
Ответить
0
0

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