Черноморец сыграет спарринг с давними знакомыми в нестандартном формате

Вернувшись вчера из Львова, где в матче 22-го тура УПЛ было зафиксировано поражение от "Карпат" (0:4), одесский "Черноморец" продолжает работу. На сегодняшний день тренерским штабом "моряков" во главе с Александром Кучером запланировано проведение контрольного поединка на клубной базе в Совиньоне. В роли спарринг-партнера "Черноморца" выступит второлиговый одесский коллектив "Реал Фарма", который вышел на финишную прямую в процессе подготовки к весенней части сезона-2024/25.

Как сообщил корреспонденту UA-Футбол Александр Кучер, игра намечена в формате четырех таймов по 30 минут каждый. В спарринге с "фармацевтами" планируется задействовать максимальное количество футболистов "Черноморца", в том числе и нескольких молодых игроков из команды U-19.

Десять дней назад, когда команду возглавлял предшественник Кучера, Александр Бабич, "Черноморец" также играл с "Реалом Фармой" в вышеназванном формате. Тот поединок завершился общей победой "моряков" 5:0.